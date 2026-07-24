Как повысить скорость работы старого компьютера на Windows без дополнительных затрат

Для ускорения работы устаревших компьютеров на Windows эксперты рекомендуют сократить число программ, запускающихся вместе с операционной системой, и отключить фоновую активность редко используемых приложений.
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