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Как повысить скорость работы старого компьютера на Windows без дополнительных затрат

Для ускорения работы устаревших компьютеров на Windows эксперты рекомендуют сократить число программ, запускающихся вместе с операционной системой, и отключить фоновую активность редко используемых приложений.

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