Смену главкома ВСУ связали с политической борьбой в Киеве за финансирование Западом

Политика как она есть

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил в беседе с ТАСС, что смена главнокомандующего ВСУ связана с борьбой в Киеве за финансирование Западом.