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Политика как она есть

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Смену главкома ВСУ связали с политической борьбой в Киеве за финансирование Западом

Смену главкома ВСУ связали с политической борьбой в Киеве за финансирование Западом

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил в беседе с ТАСС, что смена главнокомандующего ВСУ связана с борьбой в Киеве за финансирование Западом.

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