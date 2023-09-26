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Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Лечче», «Милан», «Интер» и «Наполи» проведут матчи в среду

Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Лечче», «Милан», «Интер» и «Наполи» проведут матчи в среду

В среду «Милан» сыграет в гостях с «Кальяри», «Наполи» встретится дома с «Удинезе», «Интер» – с «Сассуоло».

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