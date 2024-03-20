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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как в Барнауле проголосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году?

Как в Барнауле проголосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году?

Именно жители решают, какие парки, скверы или площади необходимо благоустроить в первую очередь Жителей Алтайского края и Барнаула приглашают принять участие в онлайн голосовании за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

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