В Киеве стало больше квартир для аренды, а в западных городах предложение сократилось — ЛУН

Предложение квартир в аренду в Киеве продолжает увеличиваться. С 1 августа по 2 октября 2026 года количество объявлений выросло на 66%, а за последнюю неделю — ещё на 5,4%.
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