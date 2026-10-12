В Рязанской области аферисты стали чаще рассылать письма от имени госорганов

Письма с запросами от аферистов приходят на электронную почту учреждений. При этом отличить поддельного отправителя от настоящего часто невозможно: такие послания точно копируют кадровые документы, в том числе запросы на подтверждение данных, и прикрепляют к ним фишинговые ссылки.