Константинов заявил, что западные беспилотники несут угрозу Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что беспилотные летательные аппараты и разведывательные самолеты стран-членов НАТО, которые курсируют над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма.
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