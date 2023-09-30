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Константинов заявил, что западные беспилотники несут угрозу Крыму

Константинов заявил, что западные беспилотники несут угрозу Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что беспилотные летательные аппараты и разведывательные самолеты стран-членов НАТО, которые курсируют над акваторией Черного моря, несут угрозу для Крыма.

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