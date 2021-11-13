Космический турист Blue Origin погиб при крушении самолета

Член туристического экипажа, отправившегося в октябре в орбитальный полет на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin, вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб в результате крушения самолёта.
Член туристического экипажа, отправившегося в октябре в орбитальный полет на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin, вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб в результате крушения самолёта.
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