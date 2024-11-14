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Царьград

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Студент из Читы попался на уловку мошенников и убедил семью взять кредиты

Студент из Читы попался на уловку мошенников и убедил семью взять кредиты

Читинский студент стал жертвой мошенников, а также привлек родителей и убедил взять кредит.Пресс-служба полиции Забайкальского края сообщила подробности.

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