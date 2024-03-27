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Зверушки до конца жизни будут жалеть, что не пустили себе пулю в лоб, пока у них была такая возможность

Зверушки до конца жизни будут жалеть, что не пустили себе пулю в лоб, пока у них была такая возможность

Ту зверушку, которой после поимки отрезали ухо, брали последним, остальные террористы к тому моменту уже были задержаны.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Я уже раз 20 объясняла на МТ, кто всё это организовал. Все это сделал Лондон. И самое смешное, что Украина тут, действительно, ни при чем. Их к таким серьезным вещам, когда на кон поставлено всё, подпускать нельзя: слишком болтливы и хвастливы., слишком продажны. При этом не полные идиоты, понимают, что им за это будет. То, что мы видим сейчас. И это только начало. То есть Путина заставили НАЧАТЬ. И заставил Лондон при помощи МИ6. Как и было 24 февраля. Тогда СВО зашло на Гостомель из-за получения информации, что туда завезли две грязные бомбы- для Зеленского и Эрдогана (и компоненты для настоящей бомбы в Чернобыле). Плюс ГУР взял на крючок Медведчука, на которого Путин рассчитывал как на новое Украинское пророссийское правительство.  В итоге лучшие части спецназа РФ были убиты и Россия начала СВО. Сейчас та же история- Лондон подтолкнул РФ начать бомбить Киев и решать дела с мигрантами. Причем опять же через МИ6, которые работают со всеми террористами мира через ИГИЛ.  МИ6 договорились. что с базы ИГИЛ в Таджикистане им дадут координаты этих идиотских тварей таджиков. То есть опять Лондон подтолкнул Путина раньше времени (по отношению к планам Путина, который недавно говорил, что ему надо еще 2.5 месяца) к окнчательному решению вопроса Украины и мигрантов. И в обоих случаях к выгоде Лондона. В первом случае Лондон зачищает Украину руками Кремля., как и было с самого начала (чтобы Украина не досталась Байдену), во втором-  они вытаскивают свой последний  козырь перед уходом Европы с Украины- поджигают подбрюшье России, будят спящие ячейки и натравливают Казахстан и Среднюю Азию на Россию и русских (и в России и у себя в странах).
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3 час.
Андрей Витальевич
Не, лучше в общей камере, там мужики им &quot;хорошую&quot; жизнь обеспечат. Под шконкой. Рот и жопа до конца их жизни работать будут круглосуточно.
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3 час.
Galina Bobryasheva
СВОБОДНА! Словоблудить тебе лучше в другом месте!
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3 час.

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