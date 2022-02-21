Reuters: Евросоюз введет связанные с признанием ДНР и ЛНР антироссийские санкции не сразу

Как рассказал Reuters неназванный европейский чиновник, Евросоюз повременит с вводом санкции против России в связи с признанием ей независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы посмотреть на дальнейшие действия Москвы.
Как рассказал Reuters неназванный европейский чиновник, Евросоюз повременит с вводом санкции против России в связи с признанием ей независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы посмотреть на дальнейшие действия Москвы.
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