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Reuters: Евросоюз введет связанные с признанием ДНР и ЛНР антироссийские санкции не сразу

Reuters: Евросоюз введет связанные с признанием ДНР и ЛНР антироссийские санкции не сразу

Как рассказал Reuters неназванный европейский чиновник, Евросоюз повременит с вводом санкции против России в связи с признанием ей независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы посмотреть на дальнейшие действия Москвы.

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