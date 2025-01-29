За ночь в Тверской области отразили атаку 29 БПЛА, заявили в правительстве региона. «Губернатор Игорь Руденя сообщил: за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — приводит сообщение РИА Новости.
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