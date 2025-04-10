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МИД: РФ отвергает слова главы МИД Боснии о якобы участии в атаке на министра ФРГ

МИД: РФ отвергает слова главы МИД Боснии о якобы участии в атаке на министра ФРГ

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление главы министерства иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедина Конаковича о якобы участии России в атаке министра ФРГ дезинформацией.

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