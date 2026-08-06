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Noos Protocol и AISIM объединили ИИ и DePIN для создания децентрализованной Web3-инфраструктуры

Noos Protocol и AISIM объединили ИИ и DePIN для создания децентрализованной Web3-инфраструктуры

Noos Protocol, децентрализованная инфраструктура для развития искусственного общего интеллекта (AGI), объявила о стратегическом партнерстве с AISIM — проектом в сфере DePIN и Web3-решений на базе искусственного интеллекта.

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