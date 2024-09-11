Восемь инспекторов Ростехнадзора будут судить за взятки после взрыва в шахте «Листвяжная»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, которые за взятки «закрывали глаза» на нарушения требований промышленной безопасности на шахте, где в ноябре 2021 года из-за взрыва метана погиб 51 человек.
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