Восемь инспекторов Ростехнадзора будут судить за взятки после взрыва в шахте «Листвяжная»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, которые за взятки «закрывали глаза» на нарушения требований промышленной безопасности на шахте, где в ноябре 2021 года из-за взрыва метана погиб 51 человек.