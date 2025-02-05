Реформа американских спецслужб может закончиться очень быстро

Дональд Трамп приступил к реформированию разведывательных служб. Все начинается в офисе Джеймса Клэппера, директора национальной разведки, который отвечает за официальную координацию деятельности всех 16 разведывательных агентств США.
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