Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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“Весь мир с нами” — говорили они, но “базы военные везде будут наши” — прошептали в Кремле. Третья за месяц база РФ в Камбодже

“Весь мир с нами” — говорили они, но “базы военные везде будут наши” — прошептали в Кремле. Третья за месяц база РФ в Камбодже

РФ активно расширяет военное присутствие за рубежом. 24 июня подписан меморандум между российскими Сухопутными войсками и Королевской армией Камбоджи.

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