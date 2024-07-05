Более шести тысяч деревьев высадили петербуржцы за два месяца

В городе завершилась международная акция «Сад памяти». Более двух тысяч петербуржцев, в том числе школьники и воспитанники детских садов, приняли участие в ежегодной международной акции «Сад памяти», посвященной павшим в годы Великой Отечественной войны.
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