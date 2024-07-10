История и археология: Как советская шахматистка сбежала в США, хотя боролась вовсе не за свободу: Поиска счастья Елены Ахмыловской

В сборной команде СССР по шахматам Елену Ахмыловскую любили и ласково называли сестрёнкой. Её считали самой надёжной, и ни тренеры, ни коллеги не могли представить ситуацию, при которой шахматистка сбежала бы за рубеж, при том, что в стране уже вовсю шла перестройка.