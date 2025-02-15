В Калужской области сотрудники полиции совместно с общественниками приняли участие в мероприятиях, посвященных дню памяти воинов-интернационалистов

В канун 36-ой годовщины вывода войск с территории Демократической Республики Афганистан сотрудники УМВД России по Калужской области и ветеран боевых действий на территории Афганистана подполковник полиции в отставке Владимир Фролов возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, тем самым отдавая дань памяти погибшим героям, их мужеству, верности присяги и самоотверженному подвигу солдат и офицеров, выполнявших свой военный долг за пределами Родины Председатель отдела Калужской Епархии по взаимодействию с силовыми структурами иеромонах Дорофей провел литургию за упокой погибших сотрудников.
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