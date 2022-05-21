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В AnTuTu установлен новый рекорд – 1 118 000 баллов. Только непонятно, какой смартфон на это способен

В AnTuTu установлен новый рекорд – 1 118 000 баллов. Только непонятно, какой смартфон на это способен

Опубликованный в Сети скриншот говорит о появлении в мире нового супермощного смартфона. Он установил рекорд производительности AnTuTu, набрал 1 118 000 баллов.

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