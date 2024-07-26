Грозили России, а получила Украина. Американские финансисты вынесли приговор системе Зеленского

Американские финансисты из агентства Fitch вынесли вердикт финансовой системе Владимира Зеленского. Два года назад они грозили дефолтом России, но получила его Украина.
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