Мишустин расширяет полномочия комиссии по управлению федеральной недвижимостью

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о расширении полномочий правительственной комиссии, что позволит эффективнее управлять федеральной недвижимостью на уровне регионов и муниципалитетов, содействуя устойчивому развитию и инвестиционной активности.
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