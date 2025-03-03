Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Нах... мы вообще её вспоминаем? Стадионная мутила...Уехавшая из Росси...
  • александр александров
    Чёт в "такси-2"вроде было!?!)))Пентагон впервые ...
  • Александр Ткаченко
    Давно пора. Подпускать к кухне этих баранов в России категорически нельзя. Лом лопата и метла их призвание.Мигрант на миллио...

Мишустин расширяет полномочия комиссии по управлению федеральной недвижимостью

Мишустин расширяет полномочия комиссии по управлению федеральной недвижимостью

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о расширении полномочий правительственной комиссии, что позволит эффективнее управлять федеральной недвижимостью на уровне регионов и муниципалитетов, содействуя устойчивому развитию и инвестиционной активности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх