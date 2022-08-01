С завтрашнего дня на нескольких улицах Самары на две недели отключат горячую воду

С 3 по 13 августа пройдут гидравлические испытания тепловых сетей 4-й магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим горячей воды в указанный срок в границах Землянского проезда, Зубчаниновского шоссе, улиц Земеца, Литвинова, Магистральной и Товарной.