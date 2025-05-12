Перевалка российской нефти в морских портах вернулась к объемам конца 2024 года Татьяна АрестоваВ апреле объем перевалки российской нефти через морские порты достиг уровня конца 2024 г.
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