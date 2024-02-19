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Новости Тамбова

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В Тамбовской области стартовало адресное информирование жителей о выборах Президента России

В Тамбовской области стартовало адресное информирование жителей о выборах Президента России

В Тамбовской области стартовало адресное информирование жителей о выборах Президента России. Члены участковых избирательных комиссий региона, взяв с собой информационные материалы, приступили к обходу каждого избирателя.

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