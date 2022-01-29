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НХЛ перенесла матч «Айлендерс» – «Сиэтл» на 2 февраля из-за снежной бури в Нью-Йорке

НХЛ объявила о переносе матча «Айлендерс» – «Сиэтл» с 29 января на 2 февраля.  Такое решение было принято из-за чрезвычайного положения, объявленного губернатором Нью-Йорка в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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