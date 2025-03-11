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Царьград

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Собянин: на подлёте к Москве уничтожены семь дронов, воздушное движение ограничено

Собянин: на подлёте к Москве уничтожены семь дронов, воздушное движение ограничено

Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву. Ранее в течение часа ПВО отразила атаку 26 дронов.

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