В ДТП с двумя фурами в Александро-Невском районе погиб 19-летний пассажир

водитель грузового автомобиля «Вольво Ф АШ» с полуприцепом «Шмиц», 19-летний житель Республики Дагестан, столкнулся с другим грузовым автомобилем «Вольво ФМ-Трак» с полуприцепом, за рулём которого находился 20-летний водитель из Дагестана.
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