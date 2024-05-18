В ДТП с двумя фурами в Александро-Невском районе погиб 19-летний пассажир

водитель грузового автомобиля «Вольво Ф АШ» с полуприцепом «Шмиц», 19-летний житель Республики Дагестан, столкнулся с другим грузовым автомобилем «Вольво ФМ-Трак» с полуприцепом, за рулём которого находился 20-летний водитель из Дагестана.