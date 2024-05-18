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В ДТП с двумя фурами в Александро-Невском районе погиб 19-летний пассажир

водитель грузового автомобиля «Вольво Ф АШ» с полуприцепом «Шмиц», 19-летний житель Республики Дагестан, столкнулся с другим грузовым автомобилем «Вольво ФМ-Трак» с полуприцепом, за рулём которого находился 20-летний водитель из Дагестана.

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