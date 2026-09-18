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Царьград

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За подкуп избирателей в России грозит до 12 лет тюрьмы

За подкуп избирателей в России грозит до 12 лет тюрьмы

В уголовном законодательстве России за наиболее серьёзные нарушения в области избирательного права предусмотрена ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.

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