Андрей Кононов: Доставили новогодние ёлки на передовую для праздничного настроения и поднятия боевого духа наших героев

И передали поздравления от губернатора Александра Беглова и правительства Санкт-Петербурга Глава Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов доложил о выполнении поручения губернатора города Александра Беглова – поздравили российских бойцов на передовой с новогодними праздниками.
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