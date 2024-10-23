Продолжают накалять: ВСУ ударили по Энергодару на фоне ядерных угроз Зеленского Юлия СоколоваУкраинские военные нанесли серию точных ударов по объектам инфраструктуры и коммунального хозяйства в Энергодаре, который находится вблизи Запорожской атомной электростанции.