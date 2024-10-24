Синоптик Михаил Леус предупредил калужан о вспышке на солнце

На Солнце около 7 часов утра по московскому времени зафиксировали мощную вспышку. Сейчас ученые готовят свои прогнозы относительно того, каким может быть воздействие этой солнечной вспышки на ЗемлюНа Солнце около 7 часов утра по московскому времени зафиксировали мощную вспышку.
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