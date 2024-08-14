Профсоюз UAW подал в суд на Трампа и Маска за угрозы увольнения рабочих

Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности (UAW) Соединенных Штатов обратился в суд с иском против кандидата в президенты страны от республиканцев Дональда Трампа и бизнесмена, одного из богатейших людей мира, основателя Tesla и SpaceX, миллиардера Илона Маска.