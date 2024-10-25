На Смоленщине выявлен новый очаг бешенства

Карантин в нем установили указом губернатора Василия Анохина от 23 октября. Эпизоотическим очагом признали территорию личного подсобного хозяйства смолянина возле дома номер 4 по улице Лесная в деревне Петрополье.
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