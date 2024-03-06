Звезда «Уральских пельменей» Михалкова рассказала о своей пользе для России

Известная по ролям в шоу «Уральские пельмени» актриса Юлия Михалкова рассказала, что не так давно приняла участие в дискуссии о результатах и достижениях экологической отрасли в Российской Федерации на ВДНХ.
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