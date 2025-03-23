NatComms: эпигенетические изменения в плаценте связаны с расстройствами психики

Международная группа ученых из 18 учреждений Европы и США обнаружила, что эпигенетические изменения в плаценте могут влиять на развитие нейропсихиатрических расстройств, таких как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.
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