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Добрый Мир

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Правда о браке Петросяна все-же всплыла, подруга рассказала откуда у них появились дети.

Правда о браке Петросяна все-же всплыла, подруга рассказала откуда у них появились дети.

Их союз с самого начала был как гром среди ясного неба: Евгений Петросян, легенда юмора, и Татьяна Брухунова, молодая помощница с амбициями, шокировали всех, поженившись спустя годы слухов и скандалов.

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