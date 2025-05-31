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Сатурн в Овне: эпоха кармических уроков начинается — кому предстоит внутренний экзамен до 2028 года

Сатурн в Овне: эпоха кармических уроков начинается — кому предстоит внутренний экзамен до 2028 года

Сатурн в Овне: эпоха кармических уроков начинается — кому предстоит внутренний экзамен до 2028 года Елена Галицкая25 мая 2025 года небеса ознаменовали начало новой эпохи — Сатурн, планета кармы, строгости и зрелости, перешёл в знак Овна.

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