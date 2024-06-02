КНДР направила ещё 600 шаров с мусором в Южную Корею

Северная Корея вновь засыпает мусором южного соседа.Pr Scr youtube/SouthChinaMorningPost--> Северная Корея вновь отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом, которые в этот раз достигли Сеула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии