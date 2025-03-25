Туристка из Москвы вернулась из КНДР: «Товарищ майор наблюдал за нами»

Про КНДР до сих пор ходит очень много слухов: мол, местные жители голодают, живут в полуразрушенных домах, могут выбирать одну из семи одобренных причесок, а за потерю значка с вождем могут и расстрелять.
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