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Во Владивостоке после выявления токсичных водорослей проверят морепродукты

Во Владивостоке после выявления токсичных водорослей проверят морепродукты

Россельхознадзор Приморья проведет внеплановую проверку добытчиков и производителей морепродуктов после сообщений о рекордно высокой концентрации токсичных микроводорослей у побережья региона, сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

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