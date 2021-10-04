Во Владивостоке после выявления токсичных водорослей проверят морепродукты

Россельхознадзор Приморья проведет внеплановую проверку добытчиков и производителей морепродуктов после сообщений о рекордно высокой концентрации токсичных микроводорослей у побережья региона, сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.
Россельхознадзор Приморья проведет внеплановую проверку добытчиков и производителей морепродуктов после сообщений о рекордно высокой концентрации токсичных микроводорослей у побережья региона, сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.
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