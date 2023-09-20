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Где смотреть Гран-при Японии-2023, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

22-24 сентября пройдет шестнадцатый этап 74-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Японии. Расписание трансляций, время московское Пятница Практика 1: 5:30 – 6:30 Практика 2: 9:00 – 10:00 Суббота Практика 3: 5:30 – 6:30 Квалификация: 9:00 – 10:00 Воскресенье Гонка: 8:00 Где смотреть Гран-при Японии-2023? У зрителей России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

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