📚 Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем учителя Уважаемые педагоги, работники и ветераны системы образования Волгоградской области! Искренне поздравляю вас с Днем учителя! Профессия педагога – одна из самых уважаемых и ответственных, требующая высокого мастерства и самоотдачи, безграничного терпения и мудрости.