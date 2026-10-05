📚 Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем учителя Уважаемые педагоги, работники и ветераны системы образования Волгоградской области! Искренне поздравляю вас с Днем учителя! Профессия педагога – одна из самых уважаемых и ответственных, требующая высокого мастерства и самоотдачи, безграничного терпения и мудрости.
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