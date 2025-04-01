Два месяца Белый дом тепло приветствовал Кремль. Но президент России Владимир Путин мало что дал взамен, хотя и провозгласил готовность сотрудничать.
Трамп в ярости: Путин не поддается и стоит на своем. США угрожают санкциями
Комментарии
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Регина Толстоброва
Что значит Москва очерняет Зеленского в нелегитимности. Это ведь так и есть без очернения. на новый срок он не избирался. выборы не проводил.
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17 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
А Россия умеет давать сдачи? Скорее всего, подставим вторую щеку утремся в очередной раз...
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17 час.
Юрий Золотарев
Идут они все дружно НАХН! И финиковый президент, и все евры, и даже сам ТрУмп, если не хочет слышать и понимать озабоченности России, если в упор не видит ФАШИСТСКОЙ сущности БандероЖОПии!!
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16 час.
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