Трамп в ярости: Путин не поддается и стоит на своем. США угрожают санкциями

Регина Толстоброва Что значит Москва очерняет Зеленского в нелегитимности. Это ведь так и есть без очернения. на новый срок он не избирался. выборы не проводил.

ТАМАРА СНЕЖКО А Россия умеет давать сдачи? Скорее всего, подставим вторую щеку утремся в очередной раз...