Польша продолжает освобождение совей территории от украинских беженцев, которые фактически оккупировали ее, якобы спасаясь от военных действий на Украине.
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