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Из Польши депортировали украинку за пьяный дебош в поликлинике и нападение на полицию

Из Польши депортировали украинку за пьяный дебош в поликлинике и нападение на полицию

Польша продолжает освобождение совей территории от украинских беженцев, которые фактически оккупировали ее, якобы спасаясь от военных действий на Украине.

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