Мировые лунатики

ОЛЕГ ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Добрый день, Империя. За выборной лихорадкой одна из новостей не то чтобы прошла мимо, но была отложена на пару-тройку недель - тем не менее, истерика в западной прессе по этому поводу только нарастает, так что давайте проясним ситуацию.