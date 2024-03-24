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Мировые лунатики

Мировые лунатики

ОЛЕГ  ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Добрый день, Империя. За выборной лихорадкой одна из новостей не то чтобы прошла мимо, но была отложена на пару-тройку недель - тем не менее, истерика в западной прессе по этому поводу только нарастает, так что давайте проясним ситуацию.

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