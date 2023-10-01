Пик похолодания в столичном регионе придется на понедельник предстоящей недели

Пик холодов в столичном регионе придется на понедельник предстоящей недели После аномально теплого сентября в столичном регионе станет заметно прохладнее, но первая неделя октября не разочарует москвичей, пообещали в метеоцентре на Фобосе.
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