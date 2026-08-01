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Daily Storm

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Убивший в Таиланде детей из России оказался серийником

Убивший в Таиланде детей из России оказался серийником

До этого он расправился с тайской семьейЗадержанный по делу об убийстве двух россиян в Паттайе оказался серийным убийцей.

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