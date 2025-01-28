Такими только травиться: названы 4 марки сосисок, в которых нашли опасные микробы

Рецептура сосисок прописана в ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные вареные. Технические условия». В документе сказано, что в состав этих мясных изделий могут входить только следующие продукты: молочные сосиски: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар, пряности (перец черный или белый, перец душистый, орех мускатный или кардамон), антиокислитель — аскорбиновая кислота (Е300), фиксатор окраски — нитрит натрия (Е250).